Partnere bag brintfabrik i København vil investere trecifret millionbeløb

Planerne om en enorm brintfabrik i København tager form.

Projektet ledes af Ørsted, mens DSV Panalpina, Maersk, DFDS, Københavns Lufthavne og SAS også står bag og er klar til at bruge det fremtidige grønne brændstof, som fabrikken skal levere.

Partnerskabet har gennemført en række undersøgelser og er nu klar til at investere et trecifret millionbeløb i første del af projektet, skriver Berlingske.

Samtidig har selskaberne søgt om et "stort tocifret millionbeløb" i statsstøtte fra Innovationsfonden.

"Partnerselskaber kommer samlet med et meget stort millionbeløb, men der er tale om en teknologi i en meget tidlig modningsfase, hvor der er behov for at gå gennem en modning og skalering. Derfor er der brug for støtte, indtil vi over tid bliver i stand til at konkurrere med fossile brændstoffer," siger Henrik Poulsen, topchef i Ørsted, til avisen.

Projektet blev lanceret i maj, og efter planen skal fabrikken først være fuldt udbygget i 2030, hvor den vil få et elektrolysatoranlæg med en kapacitet på 1,3 gigawatt.

Det vil årligt kunne levere mere end 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til brug i busser, lastbiler, skibe og fly.

