Beskadiget tørlastskib ved Mauritius er næsten tømt for olie

Næsten alt det tilbageværende olie fra det japaske tørlastskib, som siden udgangen af juli har været strandet ud for Mauritius, er nu blevet fjernet. Det oplyste både Mauritius' premiereminister, Pravid Jugnauth, og skibets ejer Nagashiki Shipping onsdag, skriver Reuters.

Det er over en uge siden, at det beskadigede skib slog revner og lækkede omkring 1000 ton olie, som både myndigheder og lokale arbejder på at fjerne.

Indtil i går var der stadig omkring 2000 ton brændstof tilbage i tankene på tørlastskibet, som er i risiko for at brække mere. Det har fået premiereministeren til at frygte en omfattende miljøkatastrofe for det lille ørige, som er dybt afhængig af turister, der kommer for netop strandende og havmiljøet.

Foto: Stringer/REUTERS / X80002

Onsdag var alt det resterende brændstof på skibet på nær lidt rester blevet fjernet, oplyste premiereministerens kontor.

Skibet blev drevet af japanske MOL, da det ramte revet ud for Mauritius og gik på grund 25. juli. Japan P&I Club, der forsikrer skibe, siger til Reuters, at det er svært at anslå den samlede omkostning for oprydningen efter olielækket.

Flere lande samt FN's søfartsorganisation, IMO, har sendt eksperter til området for at hjælpe.

