Mauritius trues af oliekatastrofe – strandet capesize-skib lækker olie

Et japansk capesize-skib er gået på grund i den sydlige del af Mauritus og lækker olie, der har forurenet havet og strande i øriget, viser billeder. Bjærgningsforsøg er slået fejl, og skibet risikerer at brække midt over efter en storm.