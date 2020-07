Danske Rederier efterlyser konkret handling for strandede søfolk

Torsdag aften lovede 12 lande handling på de massive problemer for strandede søfolk verden over. Det stigende internationale fokus er positivt, mener Anne Steffensen, adm. direktør for Danske Rederier. "Men vi må også være ærlige at sige, at det nu er tid at handle."