Forsker savner klare svar fra CMA CGM og Maersk om vision for 2050

Både Maersk og CMA CGM går efter at blive klimaneutral i 2050. Men hvad har de to containermastodonter egentlig forpligtet sig til indtil videre? Shippingforsker Tristan Smith dykker ned i udmeldingerne over for ShippingWatch.