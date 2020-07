IMO udsender anbefaling til lægehjælp til søfolk: Nu må regeringer levere

Udbruddet af corona har gjort det ualmindelig svært for syge søfolk at få behandling på land. Selv når der ikke er tale om corona. Det skal nye anbefalinger fra IMO ændre på. "Det er på tide, at regeringer verden over leverer," siger generalsekretær.