A.P. Møller Fonden skyder millioner i center for CO2-neutral skibsfart

Danmark - nærmere bestemt København - bliver center for et nyt hold forskere, der skal finde løsninger på at gøre skibsfart CO2-neutral.

Omkring 100 forskere vil de kommende to til tre år blive ansat på centret, der blandt andet er støttet af A.P. Møller Fonden, ABS, Cargill, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, NYK Lines og Siemens Energy.

Fonden alene skyder 400 mio. kr. i projektet, der kommer til at hedde "Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping", oplyser Mærsk i en pressemeddelelse.

ShippingWatch kunne tidligere i juni fortælle, at testcenteret var på vek og skulle ligge i København.

Formanden for A.P. Møller Fonden, Ane Uggla, siger om centret, at fonden ønsker at støtte arbejdet med at løse klimaudfordringerne for den globale skibsfart.

Søren Skou, der er topchef i A.P. Møller-Maersk, kommer til at sidde i bestyrelsen for centret.

"Dette fælles initiativ vil fremme arbejdet med løsninger og styrke grundlaget for beslutninger for aktører i både industrien og lovgivere, og det vil kunne fremskynde investeringer og implementering af nye teknologier," siger han.

Direktør for det nye forskningscenter bliver Bo Cerup-Simonsen, der blandt andet har været direktør for Center for Olie og Gas under DTU og er manden bag konstruktionen af triple e-containerskibet, der er verdens største.

Bo Cerup-Simonsen vendte tidligere i år tilbage til Maersk. Han kommer nu til at stå i spidsen for det nye testcenter. Foto: Maersk

Forskerne arbejder ud fra en længere tidshorisont. Skibsfarten har allerede fra og med starten af 2020 forpligtet sig til at nedbringe udledningen via FN's søfartsorganisation, IMO.

De såkaldte IMO 2020-regler tilsiger, at skibenes brændstof ikke længere må indeholde så meget svovl som tidligere. Det løser rederierne ved enten at benytte skibsbrændstof med lavere svovlindhold eller ved at installere såkaldte scrubbere, der renser brændstoffet, på skibene.

Det er dog planen, at de første CO2-neutrale skibe er søsat senest i 2030. Shipping-industrien står for omkring 3 pct. af den globale udledning af CO2.

Maersk har tidligere oplyst, at koncernen arbejder med et mål om at være CO2-neutral i 2050.

