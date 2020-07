Forsker bag nyt studie advarer: Nye skibe er langtfra nok til at løse klimaproblemerne

Gamle skibe sviner så meget, at der skal gøres en stor indsats for at nedbringe deres forurening, hvis shipping skal hjælpe til med at bekæmpe klimaforandringerne. IMO skal arbjede hurtigere end i dag, siger forsker bag nyt studie.