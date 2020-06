Topchefer udpeger de største barrierer i shippings klimakamp

Prisforskellen mellem den nye teknologi og nutidens brændstoffer er den største barriere for at sænke drivhusgasser i industrien, mener Alexander Saverys, CEO for belgiske CMB. "Enten finder vi en måde at lukke hullet eller en kunde, der vil betale for det."