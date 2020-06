Fjord Line har fået 135 mio. norske kr. i coronastøtte

Færgerederierne tog et hårdt slag, da coronavirussen lukkede grænser og dermed også for mange af færgernes forretning.

Norske Fjord Line har, siden coronavirussen slog ned i Norge, mistet godt 95 pct. af omsætningen, skriver mediet E24.

Det er også en af de 2941 virksomheder i Norge, der har modtaget det største statsgaranteret lån på 135 mio. norske kr. Rickard Ternblom, koncernchef for Fjord Line, understreger, at lånet er meget vigtigt for færgeselskabet.

"Vi lever af at flytte mennesker over grænserne, det er vores eksistensgrundlag, som nu er væk. Vi finansieres i høj grad af forskudsbetalinger. Høje fast omkostninger i kombination med efterbetalingskrav fra kunder, som ikke kunne gennemføre deres planlagte rejser betyder, at vi oplevede et stort likviditetspres," siger han til E24.

Fjord Line har ifølge Ternblom sænket omkostningerne internt i selskabet og sparet 65 pct. på driften af færgerne og 50 af omkostningerne på land. Hvordan besparelserne er fundet, bliver ikke uddybet.

"Selvom om 135 mio. kr. virker som et stort beløb, er det bare en lille del af rammen på 700 mio., som vi har refinansieret," siger Rickard Ternblom til mediet.

Fjord Lines danske datterselskab har også søgt om coronahjælp i Danmark, hvor selskabet søgte om 16,5 mio. kr.

Rederiet har under krisen aflyst adskillige afgange og oplagt tre skibe.

