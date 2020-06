København skal have nyt maritimt testcenter til 1 mia. kr.

København skal være hjemsted for et nyt maritimt testcenter, der skal udvikle grønne brændstoffer til skibsfarten.

Det er blot et af de konkrete initiativer, som formanden for den maritime sektor under regeringens klimapanel, Maersks topchef, Søren Skou, spiller ud med inden længe.

Projektet lægger sig i direkte forlængelse af den ambition, som Maersk sammen med en række andre shippingvirksomheder arbejder hen imod, nemlig at have det første CO2-frie oceangående skib på havet senest i 2030.

Og skal den ambition lykkes, skal udviklingen af nye fremdriftsformer og brændstoffer gå langt hurtigere end i dag.

Derfor skal der etableres et såkaldt maritimt center of excellence i København for nye grønne brændstoffer. Det fremgår af partnerskabets rapport over en række anbefalinger til regeringen.

Der pågår i øjeblikket sonderinger om etablering og drift af et sådant center. Klimapartnerskabet Det Blå Danmark

Projektet skal være et internationalt forsknings- udviklings- og testcenter, som kan bruges af hele den blå industri og fungere som en "neutral samarbejdsplatform", hvor vidensinstitutioner, maritime start-ups og mindre virksomheder kan være med, fremgår det af en beskrivelse af centeret i rapporten fra klimapartnerskabet fra Det Blå Danmark.

"Der pågår i øjeblikket sonderinger om etablering og drift af et sådant center. Det er forventningen, at den initiale finansiering vil beløbe sig til ca. 1 mia. kr. over de næste 10 år," skriver partnerskabet.

"Centret skal tiltrække de mest talentfulde forskere og tekniske kapaciteter – nationale såvel som internationale – inden for grønne maritime teknologier og etablere unikke testfaciliteter, der kan accelerere udviklingen af nye teknologier og CO2-neutrale brændstoffer," lyder det.

CO2-neutralt skib

Centeret skal være med til at sætte Danmark i spidsen globalt, når det kommer til udviklingen af grønne brændstoffer, og dermed være en drivkraft til at kunne nå det endelige mål om en klimaneutral skibsfart i 2050, fremgår det.

Hvordan finansieringen skal ske, bliver ikke uddybet. Men industrien håber, at den danske regering "vil støtte et sådant center på forskellig vis, hvor det kan være relevant".

Maersk har med formandskabet for klimapartnerskabet ikke ønsket at kommentere initiativet over for Shippingwatch.

Arbejdet med at skabe et CO2-neutralt skib foregår bl.a. i gruppen "Getting To Zero Coalition", hvor mere end 90 selskaber i shipping- og energisektorerne verden over arbejder sammen om at knække koden. Her deltager en række danske rederier som Maersk, Norden, Torm, DFDS, J. Lauritzen og mange flere.

For nylig blev et andet grønt projekt lanceret med Ørsted, Maersk, DFDS, DSV og Københavns Lufthavne. Selskaberne vil bygge en omfattende brintfabrik i København, som skal forsyne lastbiler, skibe og fly med grøn energi i fremtiden.

I den forbindelse lagde Maersks CEO Søren Skou vægt på, at der er brug for mange flere projekter af den art, hvis Maersk skal nå sit mål om at være karbon-neutral i 2050.

Et mål, som både dansk og norsk shipping også har lagt sig fast på, mens det franske containerrederi CMA CGM ligeledes gik med i sidste uge.

Stort medansvar

Den danske maritime klynge har som et af 13 klimapartnerskaber i Danmark arbejdet intenst på at finde frem til løsninger, der skal bidrage til at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030.

Her er netop det maritime testcenter et af initiativerne, som skibsfarten selv vil stå bag og finansiere.

Skibsfarten har et stort medansvar i det arbejde, siger Søren Skou.

"Omstillingen af skibsfarten vil kræve betydelige investeringer i både ny teknologi, skibe og energiinfrastruktur. Vi er klar til at levere vores del og investere i teknologier, der sænker udledningerne fra skibsfarten. Samtidig er det vigtigt at understrege, at omstillingen til nye CO2 neutrale brændstoffer vil kræve samarbejde på tværs af sektorer og transportformer," udtaler han i rapporten.

Sådan vil dansk shipping levere til regeringens klimastrategi

Dansk shipping vil være klimaneutral i 2050

Norske rederier forpligter sig til klimaneutral flåde i 2050