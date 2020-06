EU sætter ny deadline for fusion mellem sydkoreanske storværfter

EU-Kommissionen har sat en ny deadline for sin beslutning om fusionen mellem to af Sydkoreas største skibsværfter.

Siden december 2019 har Kommissionen kigget nærmere på sammenlægningen værfter Hyundai Heavy Industries (HHI) og Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

De er begge blandt verdens største leverandører af handelsskibe til den globale shippingindustri. Derfor er konkurrencekommissær Margrethe Vestager bekymret for, om en sammenlægning kan gå føre til højere priser på nybygninger.

Oprindeligt planlagde Kommissionen at være færdig med sin undersøgelse i juni. Siden da er coronakrisen kommet i vejen, og derfor forventer man nu i stedet at komme med en konklusion i september. I øjeblikket arbejder EU med en deadline 3. september.

Det skriver flere internationale medier på baggrund af en pressemeddelelse fra Kommissionen.

Det er Sydkoreas stat, som står bag fusionsplanerne. De seneste år har landets shippingindustri fået flere hjælpepakker, og det har gjort staten til storaktionær i flere værfter, mens containerrederiet HMM også har fået støtte.

Statsstøtten i de asiatiske lande er flere gange blevet kritiseret af europæiske redere, som mener, at det skader konkurrencen. EU vil angiveligt nu se nærmere på mulighederne for at bremse hjælpepakkerne i Asien.

