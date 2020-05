Global Maritime Forum udskyder møde til næste år

Global Maritime Forum udskyder sit møde i efteråret til næste år.

Oprindeligt skulle en lang række prominente topfolk fra rederier, eksperter, politikere og interesseorganisationer fra hele verden mødes i London til oktober for at diskutere fremtiden for industrien, men udbruddet af corona har gjort det alt for usikkert, forklarer organisationen i en meddelelse.

I stedet vil der blive organiseret et videomøde, der kan samle de mange aktører på afstand. Global Maritime Forum beskriver det som et "engagerende og interaktiv online event". Samtidig er man ved at undersøge muligheden for at holde mindre regionale møder.

"Det er en afgørende tid at gentænke den måde, vi opererer på og overveje, hvordan vi genopbygger vores økonomier og samfund fremadrettet," siger Peter Stokes, bestyrelsesformand, i en meddelelse.

Der er endnu ikke fastsat en dato for mødet til næste år, men det vil blive i London.

Den britiske maritime minister Kelly Tolhurst bakker op om beslutningen om at udsætte mødet og opfordrer industrien til at deltage i det interaktive møde i stedet for.

