Organisationer forsøger at råbe FN op: Over 200.000 søfolk er strandede

FN's generalsekretær António Guterres må overtale medlemsstaterne til at gribe ind for at undgå en "humanitær katastrofe".

Over 200.000 søfolk er strandede ombord på skibe verden over og kan ikke komme fra borde med de nuværende grænselukninger og restriktioner, som flere lande fortsat har som følge af coronaudbruddet.

Derfor må der ske noget nu, skriver de tre organisationer International Chamber of Shipping (ICS), International Trade Union Confederation (ITUC) og International Trade Worker's Federation (ITF) i et åbent brev til generalsekretæren.

Der er nu over 200.000 søfolk ombord på skibe verden over, som har afsluttet deres konktrakmæssige rundrejse, men er forhindret i at vende hjem Åbent brev til FN's generalsekretær

Her opfordrer de António Guterres til at sikre, at de 193 regeringer under FN vedtager og bruger en protokol udstedt af FN's søfartsorganisation IMO, der skal sikre besætningsskift.

"Der er nu over 200.000 søfolk ombord på skibe verden over, som har afsluttet deres konktrakmæssige rundrejse, men er forhindret i at vende hjem. Mange af disse søfolk vil blive påvirket negativt mentalt og deres evne til at udføre deres rolle vil blive reduceret i lyset af stigende træthed," skriver organisationerne i brevet.

"Vi er bekymret for selvmord og selvskade blandt den udsatte del af søfolkene."

I nogle lande har regeringer anerkendt søfolk som essentielle arbejdere, hvilket industrien har kæmpet for, siden rederierne for måneder siden blev nødt til at forlænge besætningernes tid ombord på skibe uden at kunne sætte en slutdato på. Det giver andre regeringer en vej at følge for at afhjælpe situationen, lyder det.

"Søfolk har trådt til for at sikre forsyninger til landene. Vi har nu brug for, at regeringer anerkender dette engagement ved at facilitere besætningsskift for disse nøglearbejdere," siger Guy Platten, der er generealsekretær for ICS.

