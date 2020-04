CO2-kvoter for shipping er på EU's dagsorden til efteråret

På trods af hård kritik fra flere rederiorganisationer går EU videre med planerne om at indføre CO2-kvoter for skibsfarten. Det vil ske under det tyske formandskab, der løbet fra 1. juli og året ud.

Ifølge en video, som forbundskansler Angela Merkel har publiceret om det kommende formandskab, nævner hun specifikt, at kvoter til shipping - ud over også til luftfarten - kommer på agendaen som en del af den klimadagsorden, tyskerne vil satse på.

Præsentationen af programmet for formandskabet er kun et par dage gammel, og altså udsendt midt under coronakrisen.

Organisationer som Danske Rederier og Bimco har kritiseret EU for ensidigt at ville indføre kvoter for shippingsektoren. Hovedargumentet er, at lovgivningen bør være global.

"Europæisk ETS er ikke en ny idé, det har været på tale i mange år, og i al den tid har vi talt imod, da vi grundlæggende mener, at en global branche som skibsfart skal reguleres globalt," har direktør i Danske Rederier Maria Skipper Schwenn tidligere oplyst til ShippingWatch.

Samme pointe har lydt fra Bimco.

Medlemslandene af FN's søfartsorganisation, IMO, blev i foråret 2018 enige om en plan, der som minimum sigter mod en halvering af drivhusgasserne i 2050 målt i forhold til 2008. Og dernæst en udfasning mod nul hurtigst muligt.

I 2017 vedtog Europa-Parlamentet, at shipping skulle lægges under det europæiske kvotesystem fra 2023, hvis der til den tid stadig ikke var en plan for, hvordan skibe skal udlede mindre CO2.

Men især med den nye kommission og Ursula von der Leyens Grønne Aftale er kvoterne for alvor kommet i spil.

