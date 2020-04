Opec spår laveste efterspørgsel efter olie siden 1989

Udbruddet af corona har dæmpet efterspørgslen efter olie til det laveste niveau siden 1989. Det vurderer Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, der dog kun måler på den olie, som medlemslandene selv pumper op.

Det skriver Bloomberg News.

I gennemsnit vurderes efterspørgslen efter olie fra Opec-landene at udgøre lige under 20 mio. tønder om dagen i andet kvartal.

Opec og tilknyttede lande enedes i weekenden om produktionsnedskæringer på 10 pct., og dagens rapport viser til fulde, at det er nødvendigt, at alle landene lever op til reglerne og ikke omgår dem, som enkelte lande kan have for vane, skriver Bloomberg.

Efterleves den nye aftale vil produktionen stadig udgøre 23,4 mio. tønder om dagen, eller cirka 3,7 mio. tønder mere, end der efterspørges.

Opec venter, at den samlede olieefterspørgsel på verdensplan vil falde med 6,8 mio. tønder om dagen i 2020.

Onsdag forudså Det Internationale Energiagentur, IEA, dog, at der bliver tale om et fald på lige over 9 mio. tønder om dagen.

Prisen på en tønde Brent-olie ligger torsdag 1,7 pct. højere i 28,44 dollar.

