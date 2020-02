Sverige skrinlægger evaluering af omdiskuteret skattesystem

Det er fortsat alt for tidligt at evaluere det svenske tonnageskattesystem, som trådte i kraft i 2017. Det mener den svenske finansminister Magdalena Andersson, som repræsenterer Socialdemokraterne.

"I løbet af det første år anvendte kun et rederi systemet. Antallet af rederier, der er tilmeldt, er derefter steget, og fra 2020 er ti rederier dækket. For at en evaluering skal være meningsfuld, skulle et rimeligt stort antal rederier have været forbundet i et par år. Først da kan det være relevant at specificere hvornår en evaluering skal foretages," siger finansministeren ifølge Sjøfartstidningen.

Både parlamentsmedlemmer og den svenske rederiforening har slået på tromme for en justering af tonnageskattesystem.

Tonnageskattesystemet gør, at rederier, som eksempelvis Concordia Maritime, ikke kan sejle under Bermuda-flag og være under systemet, som rederiet kan i Danmark, som ShippingWatch beskrev i slutningen af januar i år.