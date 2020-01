Flere tilslutter sig flådemission i Hormuzstrædet

Den internationale flådemission, som Danmark støtter i Hormuzstrædet med det formål at sikre kommercielle skibes sejlads, tager yderligere form.

Udenrigsministre fra en række EU-lande har mandag givet hinanden hånden på, at de vil støtte op om missionen.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har således igen bekræftet, at der er opbakning fra Danmark. Det samme har udenrigsministrene fra Belgien, Grækenland, Holland, Italien, Portugal og Tyskland. Frankrig leder missionen.

"En række lande herunder Danmark kommer til at sende et maritimt overvågningsbidrag til Hormuzstrædet og Den Persiske Golf, så vi sikrer, at vores handelsskibe kan sejle frit," sagde Kofod før mødet mandag morgen.

Han mener endvidere, at "det kan være med til at deeskalere situationen", at man har denne tilstedeværelse.

"Så det kommer jeg til at annoncere," sagde Kofod.

Der blev i december 2019 sikret politisk støtte til missionen i Folketinget. Fra dansk side har man tilbudt et krigsskib med helikopter og op til 155 soldater.

Det er umiddelbart planen, at Danmark skal afløse Holland i efteråret. Det er tidligere meldt ud, at det danske krigsskib skal være i regionen i fire måneder fra efteråret 2020.

Hormuzstrædet og Den Persiske Golf har de seneste år været usikkert farvand, og flere skibe er blevet tilbageholdt eller angrebet.

"Denne situation har påvirket friheden for skibsfarten og sikkerheden for europæiske og ikke-europæiske skibe i månedsvis i regionen," skriver de otte lande i en fælles erklæring, som Frankrig har sendt ud.

Det konstateres, at Danmark, Holland og Grækenland havde givet forhåndstilsagn om deltagelse.

