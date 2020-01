IMF-chef: Kinas og USA's aftale et skridt frem – men ingen handelsfred

Chefen for Den Internationale Valutafond (IMF), Kristalina Georgieva, vurderer, at den delvise handelsaftale, som Kina og USA underskrev onsdag, vil hjælpe på den globale vækst og reducere usikkerheden. Krisen er dog ikke overstået endnu.

"En handelsvåbenhvile er ikke det samme som handelsfred," sagde IMF-direktøren i en tale fredag i Washington, ifølge Bloomberg News.

"Det, vi har set, er en reduktion i usikkerheden, om end den ikke er fuldstændig elimineret," tilføjede Georgieva, ifølge Reuters.

Valutafonden beregner, at handelsspændingerne vil koste 0,8 pct. af det globale BNP - eller 700 mia. dollar. To tredjedele af det er afledt direkte af straftold, mens den resterende del skyldes virksomhedernes tilbageholdenhed med deres investeringer i de usikre tider.

Fase 1-aftalen er dog godt nyt for den globale handel og vækst, og den også hjælper Kina med at stabilisere sin økonomi.

"Det bringer Kina inden for området af en vækst omkring 6 pct. i 2020 frem for under," sagde Kristalina Georgieva også, skriver Reuters.

Kina lagde fredag sine væksttal for 2019 frem. Det blev til en ekspansion i økonomien på 6,1 pct. - det laveste niveau i 29 år.

