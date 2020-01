Kina-told bliver på nuværende niveau til efter valg i USA

De eksisterende toldsatser på kinesiske varer vil forblive på det nuværende niveau indtil efter det amerikanske præsidentvalg, selvom der underskrives en aftale onsdag.

Det skriver Bloomberg på baggrund af anonyme kilder.

De to parter har ifølge kilderne en forståelse om, at ikke før tidligst ti måneder fra underskrivelsen af aftalen vil USA vurdere fremskridtet og derefter muligvis ændre toldsatser for kinesiske varer for de 360 mia. dollar, der er told på nu.

Perioden på de ti måneder er dog ikke indskrevet i den delvise handelsaftale, parterne blev enige om i slutningen af sidste år, og som altså efter planen skal underskrives onsdag.

Aftalens fulde indhold er fortsat ukendt for offentligheden. USA har dog oplyst en række detaljer, blandt andet om kinesisk indkøb af amerikanske landbrugsvarer, som Kina imidlertid endnu ikke har bekræftet. Alle 86 sider af aftalen vil dog blive lagt frem i forbindelse med underskrivelsen.

"Det eneste ikke-offentlige element af aftalen er et fortroligt appendiks med detaljerede købsværdier, som tidligere er beskrevet," oplyser handelsrepræsentanten i USA, Robert Lighthizer, og landets finansminister, Steven Mnuchin, imidlertid i et fælles mailsvar til Bloomberg News.

De to har været USA's topforhandlere i dialogen med Kina.

"Der er ingen andre mundtlige eller nedskrevne aftaler mellem USA og Kina om disse emner, og der er ingen aftaler om fremtidige reduktioner af tariffer."

I forbindelse med den delvise handelsaftale har USA fra sin side accepteret ikke at gennemføre annoncerede toldforhøjelser på varer fra Kina, ligesom landet desuden reducerer, det vil sige halverer, tolden på andre varer for 120 mia. dollar.

USA vil således have importtold på 25 pct. på varer fra Kina for 250 mia. dollar og 7,5 pct. på andre varer for 120 mia. dollar.

