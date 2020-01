Medie: Kina fjerner skatten på eksport af lavsvovlsolie

Kina har angiveligt besluttet at fjerne skatten på sin eksport af skibsbrændstof med et lavt indhold af svovl.

Det betyder, at de kinesiske raffinaderier fremover slipper for at betale en særlig skat på produktionen af bunker.

Det sker i første omgang for at sikre forsyningen af lavsvovlsolie til de kinesiske havne, skriver Reuters.

Nyhedsbureauet har ingen officielle kilder, men har talt med en unavngiven person fra et raffinaderi, som fortæller, at hans virksomhed har modtaget et brev fra regeringen om skattefritagelsen.

Kina har tidligere haft en skat på olieproduktionen, som ifølge Reuters betød, at raffinaderierne ikke kunne konkurrere med deres konkurrenter i Singapore og Sydkorea.

Med fjernelsen af afgiften får raffinaderierne i Kina nu bedre mulighed for at konkurrere på markedet for miljøvenlig bunkerolie.

Det sker på et tidspunkt, hvor IMO har indført nye krav til skibsbrændstof. Fremover skal langt de fleste skibe sejle på brændstof med 0,5 pct. svovl fremfor 3,5 pct.

Men i første omgang handler fritagelsen ifølge Reuters om at sikre en stabil forsyning til de kinesiske havne.

