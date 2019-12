Kina og USA er enige om første fase i handelsaftale

USA og Kina er enige om en fase 1-aftale i handelskonflikten mellem de to lande. Ifølge kineserne er de to parter enige om teksten i aftalen og om at tage de sidste skridt for at færdiggøre aftalen hurtigst muligt og få den underskrevet.

Det siger den kinesiske vicehandelsminister, Wang Shouwen, på et pressemøde fredag.

Kina oplyser, at man har nået "markante fremskridt".

USA er ifølge kineserne gået med til gradvist at fjerne tolden på kinesiske varer, skriver Bloomberg News. Kina har samtidig indvilget i at øge varekøb fra USA og andre lande.

Ifølge den amerikanske præsident, Donald Trump, vil der dog fortsat være noget told på kinesiske varer, skriver Bloomberg News. Det er ifølge ham kun straftolden, der skulle træde i kraft på søndag, som er skrottet. De eksisterende toldsatser på 25 pct. vil fortsat være i kraft.

Wang Shouwen kalder aftalen for god for både den amerikanske og kinesiske økonomi og siger, at parterne hurtigst muligt vil færdiggøre aftalen.

Præsident Donald Trump skriver fredag eftermiddag på Twitter, at nu går forhandlinger om en fase 2-aftale i gang, mens kineserne ifølge Bloomberg News siger, at fase 2-forhandlingerne afhænger af implementeringen af fase 1-aftalen.

Hos Danske Rederier glæder man sig over aftalen.

"Det er glædeligt, at USA og Kina er blevet enige om en aftale. De to lande er dansk skibsfarts største markeder, og de driver verdenshandlen frem, så vi er tilfredse med, at de to lande er blevet enige om en aftale," udtaler Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, i en skriftlig kommentar.

USA og Kina forhandler om udskydelse af toldsatser

Maersk-aktien er på det højeste niveau i to år