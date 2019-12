Bimco er bekymret for EU's planer om CO2-kvoter på shipping

EU-Kommissionens planer om at indføre CO2-kvoter for den maritime sektor bekymrer interesseorganisationen Bimco, som repræsenterer blandt andre rederier, operatører og skibsmæglere.

"Hvis en markedsbaseret metode skal overvejes for international shipping, bør det være på et globalt niveau i IMO og andre mere passende muligheder frem for ETS bør overvejes – såsom en skat på CO2-udledninger," skriver Bimco i pressemeddelelse.

Tidligere på ugen fremlagde EU-kommission 50 initiativer, der tilsammen skal munde ud i et CO2-neutralt EU i 2050. I planen, som hedder "The European Green Deal", lægger EU-Kommissionen op til, at skibsfarten kommer ind under det kvote-system, som sektoren ellers har kæmpet hårdnakket imod.

Herudover er der lagt op til, at den afgiftsfritagelse, der har været på skibsbrændstof, bliver fjernet, ligesom EU vil se nærmere på en beskatning af fossile brændstoffer.

Men også det er Bimco modstander af.

"Bimco noterer, at der er mange praktiske årsager til ikke at beskatte sådanne brændstoffer, idet skibe blot vil tanke uden for EU. Ved noterer også, at beskatning af shipping og dets services er et omtåleligt spørgsmål, som har været håndteret bilateralt af stater i hele verden inklusiv EU's medlemsstater ved brug af OECD's modelkonvention," skriver Bimco.

Bimco kalder dog forslaget fra EU-Kommissionen et "vigtigt politisk dokument" og er enig med EU-politikerne om, at klimaudfordringerne ikke kan løses af EU alene.

