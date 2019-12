USA og Kina forhandler om udskydelse af toldsatser

Amerikanske og kinesiske forhandlere er i gang med at gøre klar til en udskydelse af de nye toldsatser, der skulle træde i kraft på søndag.

Det siger embedsmænd i begge lejre ifølge Dow Jones.

Det sker for give kineserne tid til at acceptere køb af flere amerikanske landbrugsvarer, hvilket ifølge Wall Street Journal er amerikanernes hovedkrav for at lave en midlertidig handelsaftale.

I de senere dage har både Washington og Beijing signaleret, at søndag ikke er en "hard deadline" for at nå en såkaldt fase 1-handelsaftale, selvom det er den dag, som præsident Trump har truet med yderligere told på for 165 mia. dollar kinesiske varer.

