Danske Rederier lancerer ti anbefalinger for flere kvinder til søs

Det er et velkendt faktum, at kvinderne er i undertal i den maritime sektor, men nu er Danske Rederiers taskforce klar med ti anbefalinger, der skal skubbe til fordelingen.

"Vi håber, at rederierne vil tage det her værktøj til sig og bruge det i den daglige kamp for at tiltrække og fastholde kvinder," siger Anne W. Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier, i en meddelelse.

Ud af i alt 24.000 ansatte i danske rederier er kun 14 pct. kvinder. Hvis man zoomer ind på de søfarende, udgør kvinder 6 pct., og fjerner man færgerne, er der kun en andel på 3 pct. kvinder tilbage.

Det giver plads til forbedning, mener Danske Rederier, der står bag "taskforcen for flere kvinder til søs"

Taskforcens 10 anbefalinger

Opstil konkrete mål Gå forrest i ledelsen Støt kvinderne Ryd op i sprog og fordomme Synliggør karrieremuligheder Gentænk rekrutteringsprocessen Brug rollemodeller Tilbyd efteruddannelse Sig nej til chikane og mobning Håndter konflikter ordentligt

Taskforcen har først identificeret de tre primære barrierer, som kvinderne møder, når de tager arbejde i den maritime sektor. Herefter er man nået frem til ti anbefalinger, der kredser om de valgte tre emner: Kultur, karriere og konflikthåndtering.

"Der er hård kamp om de bedste hoveder, og derfor er det helt afgørende, at vi knækker nøden og formår at tiltrække og fastholde flere kvinder," siger Anne W. Trolle.

Hun pointerer, at man potentielt går glip af halvdelen af talentmassen, hvis man udelader kvinderne.

