Prisspænd på brændstoffer ramte rekordniveau i november

Forskellen på prisen mellem højsvovlsbrændstof og de nye lavsvovlsbrændstoffer ramte i november et rekordhøjt niveau.

Det skriver Lloyd's List på baggrund af tal fra Argus Media, som følger priserne på råvarer.

Prisspændet ramte i midten af november 262,5 dollar per ton i Singapore, som er verdens største bunkerhavn. Det er den største forskel, som Argus Media har målt. Siden da er spændet dog faldet til nuværende 225 dollar per ton.

Prisspændet mellem de to brændstoffer er interessant for især de skibsejere, der har investeret i scrubbere. Det skyldes, at jo større prisspændet er, desto kortere bliver tilbagebetalingsperioden på en scrubber.

Samtidig er der indtil videre i november blevet handlet flere volumener lavsvovlsbrændstof (VLSFO) end højsvovlsbrændstof.

"Efterspørgslen på VLSFO er steget kraftigt i Singapore siden begyndelsen af oktober – forbruget er ikke begrænset til dem, der bruger brændstoftet til testformål eller rejser til Kinas emissionskontrollerede områder," skriver Argus Media.

De nye lavsvovlholdige brændstoffer er et resultat af nye IMO-krav, som træder i kraft fra årsskiftet. Til den tid må skibe ikke sejle på brændstof med et svovlindhold på mere end 0,5 pct. med mindre skibet har monteret en scrubber. I dag er grænsen for svovlindholdet, som findes i de højsvovlholdige brændstoffer, 3,5 pct.

