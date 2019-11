Singapore vil skubbe rederier i retning af LNG

Myndighederne i Singapore vil forsøge at lokke rederier til at bruge LNG som brændstof i fremtiden i et forsøg på at reducere bystatens emissioner, skriver Reuters.

Singapores havnemyndighed, MPA, meddelte i sidste uge, at det er klar med en incitamentsordning til skibe, som ønsker at montere motorer, som sejler på alternative brændstoffer med lavere CO2-udledning såsom LNG.

"LNG er et renere og grønnere brændstof, og det er den eneste bæredygtige løsning, som er mulig at skalere til shippingindustrien (for at reducere CO2-udledninger), så det vil give et større fremstød," sagde MPA's adm. direktør, Quah Ley Hoon, ifølge Reuters.

Incitamenterne fra Singapore vil rumme bl.a. nedslag på udvalgte afgifter såsom havneafgifter, indledende registreringsafgifter og skatter, oplyser en talsperson fra MPA til Reuters.

Singapore er verdens største bunkerhavn.

