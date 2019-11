Medie: Trump afviser aftale om tilbagerulning af toldsatser

Den amerikanske præsident, Donald Trump, afviser nu, at der er lavet nogen aftale om at rulle toldafgifter mellem USA og Kina tilbage.

Samtidig oplyser han til journalister ved Det Hvide Hus, at mens kineserne gerne ser en delvis tilbagerulning af de afgifter, der er blevet indført i forbindelse med handelskrigen mellem de to lande, ønsker han ikke en fuldstændig tilbagerulning.

Det oplyser Bloomberg News.

Torsdag kunne talsmanden i det kinesiske handelsministerium, Gao Feng, på et pressemøde ellers fortælle, at forhandlerne fra Kina og USA var blevet enige om i faser at tilbagerulle told på hinandens varer i forbindelse med en kommende delvis handelsaftale, som præsident Donald Trump annoncerede i oktober.

"Handelskrigen begyndte med toldafgifter, og den bør ende med fjernelse af toldafgifter," sagde Gao Feng.

Og torsdag kunne også Trumps økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, bekræfte, at der var fremgang i forhandlingerne.

Men fredag gjorde den amerikanske præsident det klart, at USA endnu ikke havde nået til en aftale og påpegede, at han ikke ville fjerne alle indførte toldafgifter.

