Handelskrig giver Kina den laveste økonomiske vækst i knap 30 år

Kinas økonomiske vækst var i tredje kvartal den laveste i næsten 30 år.

Bruttonationalproduktet voksede med 6,0 pct. Det oplyser Kinas statistiske bureau, NBS, fredag ifølge AFP. Det er det laveste niveau siden 1992.

I andet kvartal lød væksten på 6,2 pct.

"Den nationale økonomi har holdt sin overordnede stabilitet i de første tre kvartaler," siger Mao Shengyon, der er talsmand for NBS.

"Men vi må være opmærksomme på, at økonomien ligger under for presset fra de komplicerede og alvorlige økonomiske forhold både hjemme og i udlandet," tilføjer han.

Ifølge Dansk Industri er det særligt kinesernes handelskrig med USA, der sætter sine tydelige spor i kinesisk økonomi.

Kinas eksport til USA er faldet med 20 pct. over det seneste år, og det svækker væksten i Kina, siger chefanalytiker i DI Allan Sørensen.

Både Den Internationale Valutafond (IMF) og OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) venter, at væksten i Kina falder til under 6 pct. næste år.

Kina har en økonomisk målsætning om en vækst på 6,0-6,5 pct. i 2019.

Væksten i Kina er trods nedgangen dog stadig høj. Ifølge DI står Kina fortsat for en tredjedel af den samlede vækst i verdensøkonomien.

"Kinas økonomi skyder en fart, som vi andre kun kan kigge misundeligt på," siger han og tilføjer:

"Selv om væksten er gået ned og er den laveste i mange år, er der stadig utrolig høj vækst. Seks procent om året er jo ikke noget, vi finder på markederne i Europa."

Ifølge DI er Kina Danmarks sjettestørste eksportmarked. Kina købte sidste år danske varer og tjenester for 65 mia. kr.

Chefanalytikeren tilføjer, at danske virksomheder fortsat har gode muligheder for at vokse på det kinesiske marked.

Han understreger, at især produkter rettet mod kinesiske forbrugere kan forvente øget efterspørgsel. Det skyldes kraftigt stigende levestandard i Kina.

Kina arbejder på at nå delvis aftale og vil afslutte handelskrigen

Trump regner ikke med underskrift på handelsaftale før november

USA advarer kinesiske skibe mod at slukke sendere