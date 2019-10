Juncker og Johnson bekræfter: Vi har landet en aftale om brexit

Efter intense forhandlinger dag og nat har forhandlere fra Storbritannien og EU-Kommissionen landet en aftale om brexit torsdag lidt før middag.

Det bekræfter formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, og Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, begge på Twitter.

"Vi har en glimrende ny aftale, som giver os kontrollen tilbage," skriver Johnson.

Vi har en glimrende ny aftale, som giver os kontrollen tilbage. Boris Johnson, Storbritanniens premierminister

Nu er det ifølge premierministeren op til det britiske parlament at sikre en godkendelse.

Netop den del er fortsat en stor ubekendt i ligningen. Tidligere britisk premierminister Theresa May forhandlede også en aftale med EU. Men den blev afvist igen og igen af Underhuset, indtil May gav op og trak sig.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, understreger også, at aftalen ikke er ensbetydende med, at en velordnet afsked er sikret.

"Vi har sandt nok noget erfaring med dette. Det er derfor, at vi bruger metaforen bjergbestigning. Det betyder ikke, at der ikke er nogen følelser. Jeg har gjort mit arbejde, siger EU's chefforhandler," Michel Barnier.

"Underhuset skal træffe denne beslutning, og det er deres ansvar. Jeg har selv været medlem af mit eget lands parlament. Jeg ved, hvad dette ansvar medfører," siger franskmanden.

et er også et åbent spørgsmål, om EU-landene kan nå at læse og vurdere aftalen, der er baseret på Mays aftale fra november 2018, inden stats- og regeringscheferne mødes om fire timer til et topmøde i Bruxelles.

Formanden for EU-Kommissionen bekræfter, at forhandlerne har fundet hinanden.

"Det er en retfærdig og balanceret aftale for EU og for Storbritannien, og det beviser vores dedikerede indsats for at finde løsninger," skriver Jean-Claude Juncker.

Det er en retfærdig og balanceret aftale for EU og for Storbritannien. Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen

EU's chefforhandler siger, at aftalen giver sikkerhed for borgerne, hvilket har været en topprioritet, understreger han.

"Denne tekst bør kunne give juridisk sikkerhed på alle områder, hvor brexit kan skabe usikkerhed - specielt for borgerne. For EU-borgere i Storbritannien og for britiske borgere i vores medlemslande," siger Michel Barnier.

Der bliver ifølge aftalen en overgangsperiode, der skal løbe til udgangen af 2020.

Chefforhandleren understreger, at det vigtigste er, at man med en aftale ikke igen skaber uro i Nordirland.

"Fred er det, der virkelig betyder noget," siger Barnier.

Johnson: Brexit-aftale er næsten er på plads

Calais' havn har brugt millioner på brexit: "Vi er dødtrætte af det"

DFDS får igen tildelt brexit-kontrakter af Storbritannien