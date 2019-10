USA advarer kinesiske skibe mod at slukke sendere

Det Hvide Hus advarer kinesiske shippingselskaber mod at slukke for deres såkaldte AIS-systemer, som flere har gjort i stor stil, efter at USA har indført sanktioner mod det Cosco-ejede tankrederi Dalian Tankers, skriver Reuters.

USA indførte sanktioner mod Dalian Tankers den 25. september, og fra 30. september til 7. oktober slukkede 14 tankskibe ejet af Dalian Tankers, hvoraf seks af dem sejler med olie, for deres AIS-system, viser data fra Refinitiv Eikon ifølge Reuters. Ni af skibene var supertankere.

"Vi har kommunikeret meget klart til shippingselskaberne, at de ikke ønsker at gøre det, det er ikke det værd. Det er utrolig farligt og en uansvarlig adfærd," siger en embedsmand, som betinger sig af anonymitet, til Reuters.

Den amerikanske regering udtalte tirsdag, at den har fået uafhængigt bekræftet, at Cosco-selskabet har slukket for AIS-sendere på sine skibe.

Det afviser Dalian Tankers, som oplyser i et skriftligt svar til Reuters, at ingen af dets skibe har slukket for AIS-systemer eller stoppet med at transmittere AIS-signaler.

"Dalian Tankers vil fortsætte med at leve op til gældende lovgivninger og regler i udførelsen af sine forretninger," skriver selskabet til Reuters.

USA indførte sanktioner mod Dalian Tankers, fordi selskabet ifølge de amerikanske myndigheder har fragtet olie fra Iran. Ifølge en meddelelse fra USA rammer sanktionerne mod alle datterselskaber, hvor Dalian Tankers ejer mere end 50 pct.

