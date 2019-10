Frankrig vil have EU-skat på skibsbrændstof

Frankrig vil have EU til at arbejde på at indføre en skat på skibsbrændstof og fly for at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Sådan lød det tirsdag fra den franske finansminister, Bruno Le Maire, skriver Reuters.

Bruno Le Maire mener, at en sådan skat vil komplementere planer, som Frankrig og Tyskland støtter, om en CO2-skat, som skal skærme europæiske virksomheder mod konkurrence fra lande med lavere standarder for udledning af drivhusgasser.

"Det er uforståeligt, at mål for udledning af CO2 er sat for biler, men ikke for fly og skibe. Vi foreslår, at der arbejdes på en europæisk skat på fly og skibsbrændstof," fortalte Bruno Le Maire på en konference i det franske finansministerum ifølge Reuters.

En række af verdens største rederier har tidligere anbefalet, at der bliver indført en CO2-skat som en del af skibsfartens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser. Det gælder BW Group og Maersk, som er enige i, at man bør overveje en form for skat på f.eks. brændstof.

"Der er forskellige måder at reducere mængden af CO2 på. En mulighed er en afgift på brændstof, måske ti dollars per 100 tons. Et af de mest effektive midler til at motivere både forbrugere og virksomheder, det er prisen. Derfor bør der tænkes en omkostning ind i systemet," sagde BW Groups formand, Andreas Sohmen-Pao, i foråret på Singapore Maritime Week.

