Kina vil have fjernet told for at kunne øge landbrugskøb

Kina vil under de nuværende omstændigheder få svært ved at øge sit køb af amerikanske landbrugsvarer til 40 til 50 mia. dollar årligt, som der ellers fredag var forlydender om som en del af en delvis handelsaftale mellem de to lande.

Det fortæller anonyme kilder til Bloomberg News og peger på, at de løftede toldsatser på amerikanske varer skal fjernes, hvis det skal være muligt - og det vil kun ske, hvis USA fjerner alle de toldsatser, som er blevet indført, siden handelskrigen startede.

Fredag fortalte USA's præsident, Donald Trump, at parterne havde nået en delaftale på handelsområdet, som verdens to største økonomier har haft en konflikt omkring, stort set siden Donald Trump blev valgt som præsident i 2016.

En del af aftalen var her, at Kina skulle øge sit opkøb af amerikanske landbrugsvarer, der i 2017 var på omkring 20 mia. dollar ifølge Bloomberg News, mens USA ville droppe en varslet toldstigning, der skulle træde i kraft i denne uge.

Mandag kunne Bloomberg News dog fortælle med henvisning til anonyme kilder, at Kina vil have yderligere samtaler, før Kinas præsident, Xi Jinping, vil underskrive en delaftale.

Her forlød det, at en kinesisk delegation med topforhandler Liu He i front måske ville blive sendt afsted for at færdiggøre en skriftlig aftale.

Den vil måske kunne blive underskrevet af præsidenterne til næste måneds møde blandt de 21 stillehavslande i organisationen APEC.

