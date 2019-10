Medie: Kina vil tale yderligere med USA før delaftale underskrives

Fredag kunne USA's præsident, Donald Trump, fortælle, at USA og Kina har indgået en delaftale i de igangværende handelsforhandlinger mellem de to lande.

Der skal dog yderligere samtaler til - så snart som i slutningen af oktober - før den kinesiske præsident, Xi Jinping, accepterer at skrive under på en delaftale.

Det siger anonyme kilder mandag til Bloomberg News.

En af kilderne fortæller, at der måske sendes en kinesisk delegation med topforhandler Liu He i front afsted for at færdiggøre en skriftlig aftale. Den vil måske kunne blive underskrevet af præsidenterne til næste måneds møde blandt de 21 stillehavslande i organisationen Apec.

En anden kilde fortæller til mediet, at det også er et kinesisk ønske, at USA dropper en planlagt toldstigning i december, hvilket endnu ikke er sket.

Detaljerne i den mundtlige aftale, som parterne nåede til et møde i Washington D.C., er stadig noget uklare.

Mens Donald Trump kunne fortælle, at Kina vil øge indkøbet af amerikanske landbrugsvarer, har statsejede kinesiske medier kun kunnet fortælle, at de to parter "blev enige om at arbejde sammen om på sigt at nå en aftale", skriver Bloomberg News.

Det kinesiske handelsministerium er ikke vendt tilbage på Bloomberg News' henvendelse for en kommentar til sagen.

Delaftalen, Donald Trump fredag kunne fortælle om, er det første gennembrud i den 18 måneder lange handelskonflikt mellem verdens to største økonomier.

Stort set siden Trump blev valgt som præsident i 2016, har partnerne haft stridigheder på området, hvor toldsatser flere gange er blevet hævet.

Så sent som i denne uge skulle nye toldsatser på varer fra Kina være trådt i kraft, idet tolden på varer for 250 mia. dollar skulle løftes til 30 pct. fra 25 pct. Den blev dog udskudt som følge af delaftalen

