Kina åben for delvis handelsaftale med USA trods sortlistning

Foto: Mark Schiefelbein/Pool via Reuters/Ritzau Scanpix

Kina er åben for at indgå en delvis handelsaftale med USA, selv om landet i denne uge sortlistede endnu flere kinesiske tech-selskaber.

Den kinesiske vicepræsident og topforhandler, Liu He, har tilbudt at øge købet af amerikanske landbrugsvarer med 10 mia. dollar om året, så landet sammenlagt vil købe for 30 mia. dollar om året.

Det skriver Financial Times onsdag på baggrund af kilder tæt på sagen.

USA og Kina har aftalt officielt at mødes ved forhandlingsbordet torsdag og fredag.

I starten af denne uge sortlistede USA yderligere 28 kinesiske selskaber, som mistænkes for brud på menneskerettighederne.

Derudover kom det frem, at amerikanerne nu også forsøger at mindske kapitalindstrømningen i Kina fra primært amerikanske pensionsfonde.

Verdens to største økonomier, USA og Kina, har haft uenigheder på handelsområdet, stort set siden Donald Trump blev valgt som præsident i 2016.

Siden har de to lande flere gange indført straftold på hinandens varer, og indtil videre er ethvert forsøg på at nå til enighed om en løsning fejlet.

Trump er optimistisk forud for handelsforhandlinger med Kina

Kina søger snæver handelsaftale med USA