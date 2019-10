Bimco kalder 2008 "et fordelagtigt udgangspunkt" for CO2-målinger

Tristan Smith kalder det "en smule kynisk," at IMO og dermed shippingindustrien valgte 2008 som sit udgangspunkt for at nedbringe udledningen af CO2.

Det var året, hvor udledningen peakede og samtidig et år, hvor datamaterialet var specielt dårligt sammenlignet med de efterfølgende år, lyder det fra den maritime forsker.

Han er en af forfatterne bag "Third IMO Greenhouse Gas study", som en af IMO's løbende opgørelser over, hvor langt man er nået med at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Helt samme vurdering finder man ikke hos Bimco, der er en af shippingindustriens største organisationer, og som har været og stadig er en meget aktiv part i udformninngen af regler og ikke mindst miljøregler for den internationale skibsfart.

Til gengæld deler Bimco vurderingen af, at 2008 som det valgte udgangspunkt har givet industrien en mere overkommelig opgave.

"2008 er et fordelagtigt udgangspunkt"

Organisationen vurderer samtidig, at valget af 2008 er en af årsagerne til, at shippingindustrien allerede nu er tæt på at kunne indfri det mål, der egentlig først skal være indfriet om ti år. Nemlig at skibsfarten ved at forbedre sin effektivitet skal nedbringe CO2-udledningen i 2030 med 40 pct.

"Man kan sige, at 2008 er et fordelagtigt udgangspunkt," lyder det indledningsvis fra Bimcos vicegeneralsekretær Lars Robert Pedersen, som tilføjer:

"Sagen er, at IMO jo har besluttet, at shipping skal de-karbonisere, og det betyder, at vi skal i nul så hurtigt som muligt. Derfor er startpunktet af mindre betydning. Opgaven er den samme uanset, hvad udgangspunktet er."

I 2050 skal udledningen af CO2 i absolutte tal, altså gram CO2 i forhold til transporten, mindst være halveret.

I forhold til det første mål i 2030 arbejder man stadig på at finde en formel for, hvordan effektivitetsforbedringerne skal opgøres.

"2030-målene er en svær størrelse. Man har fastsat den numeriske værdi uden at beslutte, hvordan det skal måles. Lidt ligesom hvis man siger, at fartsgrænsen på motorvejen er 130 – uden at sige om det er km/t eller miles/hour. Forskelle i måden, det kan udregnes på, betyder meget for, hvordan udviklingen fra 2008 til nu har været," siger han og tilføjer:

"Det store spørgsmål er, hvilken målestok IMO vælger at bruge til 2030 målet. Hvis det er gram CO2 per ton fragt per mile, ser det godt ud, og vi kan formodentligt hæve 2030-målet i den endelige IMO strategi. Hvis der bruges en anden målestok, som er gram CO2 per dødvægt ton per sømil, er sagen anderledes. Ved den målestok vil en hypereffektiv flåde med altid fyldte skibe give et dårligt resultat, og der vil derfor være et forkert incitament til at have for mange skibe aktive som opereres ineffektivt."

Forsinker ny teknologi

Som shippingprofessor Roar Os Ådland fra Norwegian School of Economics forklarede over for ShippingWatch forleden, er problemet bl.a., at valget af 2008 har forsinket udviklingen af ny teknologi.

"Hele faldet i CO2-udledning siden 2008 skyldes hovedsageligt lavere fart, en vis stigning i skibenes størrelser, men ingen fundamentale ændringer set på teknologien," sagde Roar Os Ådland og pegede på, at de fleste skibe sejlede med fuld fart, da markederne toppede i 2008.

"De nedsættelser af farten, som vi har set siden da, har givet industrien en nem og billig reduktion i CO2-udledninger målt per skib, som ikke ville have været muligt, hvis flåden allerede slow steamede, som det har været tilfældet de seneste år. En yderligere reducering kommer til at blive meget sværere og dyrere, fordi den kræver teknologisk innovation," lød det fra ham.

Ud over at lægge et mindre pres på industrien er 2008 også et misvisende år, fordi de data, der blev indhentet er mangelfulde. helt frem til slutningen af det sidste årti blev målingerne udelukkende foretaget af landbaserede stationer, der på omkring 50 miles afstand kunne opfange skibenes AIS-signal. Først fra 2010 blev målingerne foretaget med hjælp fra satelitter.

AIS-dækningen var udelukkende baseret på landmålinger i 2008 og 2009.

