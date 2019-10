Grimaldi har brugt over 2 mia dollar på at blive klar til svovlkrav

Den italienske Grimaldi-gruppe, som ejer bl.a. roro-rederiet Finnlines, har investeret mere end 2 mia. dollar, svarende til 13,6 mia. kr., på at blive klar til de nye globale svovlkrav, som træder i kraft fra næste år.

Det fortæller Emanuele Grimaldi, CEO i Grimaldi Group, til Wall Street Journal.

"Vi har investeret mere end 2 mia. dollar i forberedelser til svovlkravene og vil investere væsentlig mere end det for at nå 2050-målet," siger Emanuele Grimaldi ifølge mediet.

I interviewet siger han, at shippingindustrien i alt for lang tid ikke har været "gode mod miljøet", og at det "nu er tid til at betale tilbage".

Han kalder det en stor udfordring at udvikle CO2-frie brændstoffer, som det kræves for at indfri IMO's målsætningen om en halvering af industries udledning i 2050. Den samme udfordring fremhæver Maersks COO, Søren Toft, over for Wall Street Journal.

Emanuele Grimaldi tror dog på, at det kan lade sig gøre at udvikle de nye brændstoffer, der skal til.

