USA rammer nye europæiske varer med told

USA vil sætte tolden i vejret på hundredvis af varer produceret i EU. De øgede toldsatser bliver indført 18. oktober.

Det oplyser USA's særlige handelsrepræsentant onsdag ifølge flere medier.

Ifølge nyhedsbureauet AFP vil de nye toldsatser blandt andet ramme eksporten af fly. Således vil fly blive pålagt en told på ti procent.

Den afgift kan komme til at gøre ondt på amerikanske luftfartsselskaber, som har bestilt europæiske Airbus-fly for milliarder af dollar. Flydele vil dog ikke være omfattet af de nye toldsatser.

Samtidig vil USA indføre told på 25 procent på andre varer, heriblandt en række landbrugsvarer. Deriblandt vin fra Frankrig, oste fra Italien, single maltwhisky fra Skotland og visse svinekødsprodukter.

Amerikanske producenter af whisky har været hårdt ramt af en told på 25 procent, som EU indførte i juni 2018 som svar på, at USA øgede tolden på stål og aluminium.

En af USA's største importører af hårde oste som parmesan fra Italien, Schuman Cheese i New Jersey, forventer et fald i importen på 30 procent som følge af de nye toldsatser.

"Det ser ret skidt ud. De rammer ost hårdt," siger Ralph Hoffman, der er vicedirektør i firmaet, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen om at indføre nye toldsatser på udvalgte EU-varer blev truffet, efter at Verdenshandelsorganisationen (WTO) onsdag afgjorde en langvarig sag om ulovlig statsstøtte til flyproducenten Airbus.

USA anklagede allerede i 2004 flere europæiske lande for at yde ulovlig støtte til det franske selskab. Statsstøtten gav ifølge USA Airbus en uretfærdig fordel over for den amerikanske konkurrent Boeing.

Onsdag valgte WTO at give USA medhold i sagen og åbnede samtidig for muligheden for at indføre højere toldsatser på varer fra EU.

USA's præsident, Donald Trump, der tidligere har kastet sig ud i en toldkrig med Kina, kalder WTO's afgørelse en sejr for USA.

"Vi tager mange sejre i WTO. Alle de lande har flået USA, og de ved, at jeg er klar over det," siger han ifølge AFP.

Det er endnu uvist, hvor mange europæiske varer der vil blive ramt af de nye toldsatser.

WTO har tilladt USA at indføre told på europæiske varer for 7,5 milliarder dollar årligt, skriver Reuters. EU har tilsyneladende ikke i sinde at ignorere de nye amerikanske toldsatser.

"Hvis USA beslutter sig for at indføre WTO-godkendte modforanstaltninger, så vil det presse EU ud i en situation, hvor vi ikke har noget andet valg end at gøre det samme," lyder det i en erklæring fra EU ifølge AFP.

En EU-embedsmand siger dog ifølge samme nyhedsbureau, at enhver gengældelsestold fra EU vil være ulovlig.

Handelskrigen ved at bide sig fast i containermarkedet

Kina holder fast i nye toldsatser på sojabønner og korn

Kina køber ny stor ladning sojabønner i USA