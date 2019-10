Medie: Boris Johnson stiller ultimatum til EU – vil have aftale inden for ni dage

Storbritannien er parat til at træde ud af EU uden en aftale.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, ifølge Bloomberg News.

Boris Johnson har onsdag præsenteret sit forslag til en aftale, som han betegner som et kompromis. Der er dog ikke umiddelbart fremlagt nogen detaljer om, hvad aftalen præcist går ud.

Bloomberg skriver, at hvis ikke EU accepterer aftalen inden for ni dage, så vil Storbritannien forlade forhandlingerne.

Irland, der spiller en nøglerolle i forhandlingerne på EU's side, har allerede forkastet dele af forslaget, noterer Bloomberg.

Det britiske parlament har samtidig vedtaget, at regeringen skal bede om en forlængelse af tidsfristen, hvis der ikke er landet en aftale 19. oktober.

Ifølge forslaget forlader Storbritannien EU's toldunion, men med en særlig midlertidig ordning for Nordirland, som ifølge Johnsons forslag forbliver i det indre marked nogle få år endnu.

Mens planen vækker begejstring hos Johnsons partifæller, så får den en mere kølig modtagelse i Bruxelles.

"Johnson har valgt konfrontationen med EU med denne plan," siger en diplomat ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Andre beskriver idéen som "fundamentalt mangelfuld" og siger, at den "ikke kommer op at flyve".

Til avisen the Sun siger Johnson, at han vil afslutte forhandlinger inden den 11. oktober, og hvis det mislykkes, forudser han et opgør med parlamentet og et eventuelt retsopgør

