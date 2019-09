Trump vil øge sanktioner mod Iran betragteligt efter angreb

USA's præsident, Donald Trump, har bedt den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, om at øge sanktionerne mod Iran "i betydelig grad".

Det skriver præsidenten i et tweet.

Hans udmelding kommer efter angreb på to store saudiarabiske olieanlæg i weekenden. USA mistænker Iran for at stå bag angrebene.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!