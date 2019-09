Europæiske redere langer ud efter rapport om statsstøtte

Sammenslutningen af de europæiske rederiforeninger langer ud efter en ny rapport fra OECD, som peger på, at det er svært at gennemskue effekten af statsstøtte til shipping.

Ifølge European Community Shipowner's Association (ECSA) så er det afgørende for de europæiske redere at få økonomisk støtte fra sine hjemlande, hvis de skal klare sig i den internationale konkurrence.

"ECSA er af den overbeviste holdning, at SAG (state aid guidelines, red.) er et meget effektivt instrument til at vedligeholde og styrke den europæiske shippingsektor i et meget konkurrencepræget globalt marked," lyder det i en meddelelse.

I sin rapport, som er udarbejdet sammen med International Transport Forum (ITF), skriver OECD, at der ikke er evidens for, at statsstøtten virker efter hensigten.

"Den store udfordring for politiske beslutninger er det begrænsede bevis på, at søfartstilskud opfylder deres udtalte mål," hedder det sig i rapporten, hvor der også skrives, at "mange lande søger om tilskud til shipping, selvom deres fulde omfang forbliver ukendt på grund af systematiske datahuller."

Men ifølge ECSA så er der flere fejl og mangler i OECD's rapport. Sammenslutningen af de europæiske redere kritiserer bl.a., at OECD ikke tager højde for, at shipping er en global industri og peger på flere studier, som er positive over for effekten af statsstøtte.

