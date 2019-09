Kina køber stort parti sojabønner fra USA

Forud for de kommende handelsforhandlinger mellem Kina og USA i Washington i starten af oktober, er det begyndt at tø lidt op mellem parterne.

Seneste eksempel på det er, at private kinesiske virksomheder ifølge handlere torsdag har købt ti skibslaster med sojabønner fra USA, skriver Reuters.

Det er det største kinesiske indkøb siden juni. De 600.000 ton sojabønner, som firmaerne har købt, er også det største køb fra private virksomheder i Kinas side fra USA i mere end et år. Bønnerne skal afskibes fra USA's vestkyst til Kina fra oktober til december.

De prøver klar at vise, hvad de kan udrette, hvis vi vender tilbage til et normaliseret handelsforhold. Jack Scoville, direktør for Price Futures Group

Den toneangivende future for handelen med sojabønner sprang torsdag også under høj handelsvolumen op med 3,4 pct. i Chicago. Man skal tilbage til midt i maj for at finde en tilsvarende stor stigning på en enkelt handelsdag.

"Jeg er imponeret over, at på dagen, de tillader deres kommercielle interesser at komme tilbage og købe fra USA, har vi her solgt så meget med det samme," siger Jack Scoville, direktør for Price Futures Group, til Reuters.

"De prøver klar at vise, hvad de kan udrette, hvis vi vender tilbage til et normaliseret handelsforhold," lyder det fortsat.

Kina fornyede tidligere på ugen løfter om at købe svinekød og soyabønner fra USA, og USA's præsident, Donald Trump, varslede tidligere torsdag på Twitter, at der snart ville ske noget.

"Det er ventet, at Kina vil købe store mængder af vore landbrugsprodukter!"

"Det er ventet, at Kina vil købe store mængder af vore landbrugsprodukter!" Donald Trump, Præsident i USA

USA's landbrugsministerium oplyste torsdag også om, at Kina købte 10.878 ton amerikansk svinekød i sidste uge - det højeste niveau siden maj.

Købet af landbrugsvarer fra Kinas side kommer efter et par uger med opblødning mellem parterne i handelskrigen. Onsdag undtog Kina 16 amerikanske varegrupper for allerede indført told på 25 pct., og USA kvitterede senere med at udskyde toldforhøjelser på kinesiske varer fra 25 til 30 pct. med 14 dage til den 15. oktober, så de ikke indføres på 70 årsdagen for Folkerepublikken Kina, tweetede Trump.

Bloomberg News rapporterede på baggrund af unavngivne kilder også torsdag, at Donald Trumps rådgivere har diskuteret muligheden for at indgå en foreløbig handelsaftale med Kina, som ville indebære udskydelse og ophævelse af ny told, hvis Kina vil give sig på spørgsmålet om ophavsrettigheder og købe flere amerikanske landbrugsvarer.

CNCB skød dog historien ned med en anden unavngiven kilde, et højtstående medlem af Trump-administrationen, som skulle have tekstet "absolut ikke" om de overvejelser til tv-stationens vært Eamon James.

Trump udskyder højere told på varer fra Kina med to uger

Kina holder fast i nye toldsatser på sojabønner og korn