Trump udskyder højere told på varer fra Kina med to uger

USA udskyder en bebudet forhøjelse af told på kinesiske varer til en samlet værdi af 250 mia. dollar med to uger.

Det oplyser den amerikanske præsident, Donald Trump, i et tweet natten til torsdag dansk tid. Forhøjelsen til 30 procent fra nu 25 procent udskydes til 15. oktober fra oprindeligt planlagt 1. oktober.

Trump oplyser, at udskydelsen sker på anmodning fra Kinas vicepremierminister, Liu He, samt som følge af, at det den 1. oktober er 70 år siden, at Folkerepublikken Kina blev oprettet af kommunistpartiet.

"Det er en goodwill gestus," skriver Trump på Twitter.

Liu He er Kinas chefforhandler i handelssamtaler med USA.

Meddelelsen fra Trump har ifølge nyhedsbureauet Reuters fået de amerikanske aktiefutures - en indikering for hvordan aktiemarkedet åbner torsdag - til at stige.

Før Trumps meddelelse oplyste Kinas regering onsdag, at visse amerikanske eksportvarer midlertidigt vil blive fritaget for told.

"Det var en gestus, men et stort træk," lød reaktionen fra Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Undtagelsen omfatter dog ikke landbrugsprodukter som sojabønner og svinekød. To varegrupper som ifølge AFP er afgørende for, at USA og Kina opnår enighed om en handelsaftale, fordi USA's landmænd er blevet hårdest ramt af Kinas toldforhøjelser.

Kina var således det største marked for amerikanske sojabønner, før Beijing begyndte at lægge told på sojabønner i juli 2018. Det udløste et fald i USA's eksport af sojabønner til 3,1 milliarder dollar sidste år fra 12,2 milliarder dollar i 2017, skriver CNN.

På finansmarkederne og blandt økonomer er der bekymring for effekterne af den handelskonflikt mellem USA og Kina, som har stået i næsten hele Trumps tid som præsident.

Udsættelsen af tolden har dog torsdag spredt en god stemning på de asiatiske aktiemarkeder.

De to lande har på skift sat tolden op flere gange, og at varerne er blevet dyrere kan ses på samhandlen. Hidtil i år er USA's eksport til Kina faldet med 17 procent, mens den amerikanske import fra Kina er 12 procent lavere end i samme periode før.

Det er kun få dage siden, at den amerikanske forbundsbank, Federal Reserve, advarede om, at handelskrigen mellem verdens to største økonomier holder væksten i den globale økonomi tilbage.

Beregninger fra forbundsbanken viser, at handelskonflikten tegnede sig for et fald i den globale vækst på 0,8 procentpoint ved udgangen af første halvår af 2019.

I begyndelsen af oktober har Kina og USA aftalt nye handelsforhandlinger på ministerniveau. Vicepremierminister Liu He, USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, samt USA's finansminister, Steven Mnuchin, deltager.

