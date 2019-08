Trump svarer igen på kinesisk told med optrapning

USA's præsident, Donald Trump, har fredag aften varslet en forhøjelse af både de eksisterende toldsatser og af den varslede nye told på kinesiske varer.

Det skriver han på Twitter.

Varer fra Kina for 250 mia. dollar, der i dag er pålagt en told på 25 pct., vil fremadrettet skulle toldbelægges med 30 pct. Den forhøjede told træder i kraft den 1. oktober.

Den varslede told på yderligere varer for 300 mia. dollar fra Kina på 10 pct. fra 1. september løftes samtidig til 15 pct.

Meldingen kommer - helt som Donald Trump også varslede på Twitter tidligere fredag - i kølvandet af, at Kina som modsvar på amerikansk told, varslede tariffer på amerikanske varer for 75 mia. dollar på 5-10 pct. fra september.

"Kina skulle ikke have indført tariffer på 75 mia. dollar på USA's varer og produkter," skriver Donald Trump på Twitter.

Vi har ikke brug for Kina, og helt ærligt, vi ville klare os meget bedre uden dem Donald Trump

Trump fremhæver, at han i modsætning til tidligere præsidenter ikke vil finde sig i, at USA, ifølge ham, udnyttes af Kina.

"I mange år har Kina (og mange andre lande) udnyttet USA, tyveri af intellektuelle rettigheder, og meget mere. Vort land har tabt hundredvis af milliarder dollar om året til Kina uden nogen slutning i syne," tweeter præsidenten.

"I ånden om at sikre retfærdig handel, må vi skabe balance i dette meget uretfærdige handelsforhold."

Den amerikanske præsidents udmelding kommer i kølvandet af en handelspolitisk dramatisk fredag. Kina indledte med at varsle told på amerikanske varer for 75 mia. dollar. Et modsvar fra Kina var ventet - og varslet tidligere - på USA's og Trumps planer om at indføre ny told på 10 pct. på kinesiske varer for yderligere 300 mia. dollar fra 1. september og midt-december.

Donald Trump reagerede allerede tidligere fredag ved at "beordre" amerikanske virksomheder til at trække produktion ud af Kina og hjem til USA, mens han samtidig varslede ny gengældelse over for Kina.

"Vores fremragende amerikanske selskaber er hermed beordret til straks at kigge efter alternativer til Kina, inklusiv at bringe vore selskaber HJEM og producere vores produkter i USA. Jeg vil svare på Kinas tariffer denne eftermiddag. Dette er en stor mulighed for USA," var meldingen fra Trump tidligere på Twitter.

"Vi har ikke brug for Kina, og helt ærligt, vi ville klare os meget bedre uden dem."

Kina indfører told for milliarder på amerikanske varer

Trump vil have amerikanske firmaer hjem fra Kina