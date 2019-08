Skift fra fly til skibe har sænket Googles CO2-udledning

Den amerikanske teknologikæmpe Google har på et år sænket sin CO2-udledning med 40 pct. ved at lægge en større del af transporten af selskabets varer hos skibe frem for fly.

Det fortæller Googles chef for bæredygtighed inden for forbrugerhardware, Anna Meegan, i et interview med Reuters.

Google, som er en kunde hos rederierne, har sat sig et mål om, at 100 pct. af alle selskabets forsendelser til eller fra kunder skal være CO2-neutrale i 2020. Selskabet fremhæver selv, at det er kommet et godt stykke ad vejen ved at reducere udledningen med 40 pct. fra 2017 til 2018 ved at øge brugen af skibe frem for fly til at transportere varer.

Den resterende udledning vil Google nedbringe ved at købe CO2-kvoter, skriver selskabet.

