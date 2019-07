Trump: Der er stadig lang vej til en handelsaftale med Kina

Der er stadig lang vej, til at USA og Kina indgår en endelig aftale omkring samhandlen mellem de to lande.

Sådan lyder det fra den amerikanske præsident, Donald Trump, tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Udtalelsen er faldet på et møde i Det Hvide Hus.

For ikke så forfærdeligt lang tid siden virkede det ellers til, at der var fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Kina, og at en aftale kunne være lige på trapperne. Men ifølge præsidenten behøver det altså ikke være tilfældet.

På mødet har Donald Trump også fortalt, at USA kan indføre yderligere told på kinesiske varer til en værdi af 325 mia. dollar, hvis der bliver brug for det. I forvejen har USA og Kina hævet toldsatserne på import af en lang række af hinandens varer.

Ydermere fortæller den amerikanske præsident, at Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter fra USA, og at han og hans stab følger nøje med i, om kineserne reelt gør det.

Meldingerne fra Donald Trump kan have medvirket til at fjerne lidt af optimismen hos de amerikanske investorer, da de ledende aktieindeks i USA falder en smule tirsdag middag lokal tid. Eksempelvis bakker det brede S&P 500-indeks med 0,3 pct.

Mandag lukkede S&P 500-indekset sammen med de andre ledende amerikanske indeks i deres højeste niveauer nogensinde.

