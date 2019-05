Carsten Mortensen udpeget til bestyrelsesformand i norsk selskab

Carsten Mortensen er blevet udnævnt til bestyrelsesformand i det norske StormGeo, der er en virksomhed, der beskæftiger sig med vejrudsigter ikke mindst for skibsfarten.

Det fremgår af en meddelelse på StormGeos hemmeside.

Carsten Mortensen har sine rødder i Maersk og er i Danmark ikke mindst kendt for sine poster som CEO for Norden og formand for Danmarks Rederiforening, i dag Danske Rederier.

Senest var Carsten Mortensen CEO i det Singapore-baserede BW Group, som han forlod i 2018.

"I løbet af de seneste år har StormGeo med succes udnyttet sine kerneaktiver for at skabe integrerede systemer, der reducerer forbruget af brændstof, optimerer energiproduktionen og gør brug af moderne teknologi til gavn for forbrugerne og samfundet."

"Jeg mener, at Carsten er den rigtige kandidat til at hjælpe StormGeo på vej med sin strategiske dagsorden, og jeg ser frem til StormGeos fortsatte vækstrejse," lyder det i en kommentar fra den afgående formand Jonas Persson.

