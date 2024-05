DSV og Mærsk kan ikke sætte lid til politiske interesser i Schenker-budkrig

Som Bloomberg News onsdag kunne rapportere på baggrund af unavngivne kilder, så er buddene fra de to danske selskaber DSV og Mærsk lavere end fra de kapitalfonde, der også er på jagt efter tyske DB Schenker.

Det samme gælder for buddet fra Mærsk-konkurrenten MSC. Men det betyder nødvendigvis ikke, at de lavtbydende selskaber ikke ender med at få lov til at købe DB Schenker.

Ifølge Bloombergs oplysninger har også et konsortium bestående af kapitalfondene CVC Capital Partners og Carlyle Group afgivet et bekræftet bud.

DB Schenker, der ejes af Deutsche Bahn, ventes at kunne hente en salgspris på mere end 15 mia. euro (knap 112 mia. kr.), og hos Sydbank bider senioranalytiker Mikkel Emil Jensen også mærke i, at de etablerede spillere Mærsk, DSV og MSC angiveligt har budt lavere.

Han understreger dog, at det ikke vides, om der er budt på hele selskabet eller kun dele af det.

Samtidig er der også en politisk dimension i salget af det statsejede selskab. Det betyder, at den tyske stat måske også tager vægter andre interesser end blot salgsprisen, der ventes at ramme over 15 mia. euro.

Men det betyder ikke, at Mærsk og DSV nødvendigvis vil have held med at underbyde kapitalfondene på det grundlag, vurderer Mikkel Emil Jensen.

”Det er vigtigt at huske på, hvorfor DB Schenker bliver solgt. De har et stort behov for at afvikle gæld, så hvis ikke de får den nødvendige pris, kan det være ligemeget,” lyder det.

Det er dog fortsat tidligt i forhandlingerne, understreger Sydbanks senioranalytiker.

I en kommentar fra Deutsche Bahn til Bloomberg meddeler det tyske selskab, at de ikke-bindende bud nu vil blive evalueret inden den næste fase af salgsprocessen snart begynder.

Ifølge Bloomberg vil feltet blive indsnævret yderligere i næste uge.

Det vides ikke, om den saudiske shippingkoncern Bahri og ADQ, der er Abu Dhabis statsfond, har fulgt op på deres indledende interesse.