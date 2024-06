Amerikansk skib sætter kurs mod Gaza for at bygge havn

Et skib af modellen General Frank S. Besson fra det amerikanske militær har forladt basen Langley-Eustis, som ligger ved kysten i den amerikanske delstat Virginia, og sat kurs mod den østlige del af Middelhavet, hvorfra det skal hjælpe med leveringen af nødhjælp til Gaza.

Det oplyser den amerikanske centralkommando (Centcom) i en udtalelse søndag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fragtskibet tog afsted ”mindre end 36 timer efter, at præsident Biden (USA’s præsident Joe, red.) meddelte, at USA vil yde humanitær hjælp til Gaza via havet,” lyder det i udtalelsen.

Om bord er en del af det udstyr, som skal bruges til at etablere en havn ud for Gazas kyst. Det fremgår ikke, hvornår skibet ventes at være fremme i Middelhavet.

Tidligere denne uge bekræftede Det Hvide Hus, at Biden har givet militæret besked på at etablere en havn i Gaza. Det skal sikre levering af nødhjælp.

Havnen skal blandt andet kunne modtage store skibe med mad, vand og medicin.

Med havnen i Gaza kommer USA tættere på krigen i Gaza, end landet hidtil har været.

Gaza har ikke selv nogen havneinfrastruktur. Til at starte med vil USA derfor benytte sig af havnen i Cypern.

Der er knap 340 kilometer mellem Cypern og Gaza, og overfartstiden er cirka 15 timer.

Cypern har i den forbindelse tilbudt at benytte sig af en særlig procedure, når det kommer til de fragtskibe, som skal til Gaza med nødhjælp.

Landet vil således sikkerhedstjekke skibene og deres last i havnen i Cypern, hvor israelske embedsmænd også vil være tilstede, for at skibene ikke behøver at blive tjekket i Gaza.

Det er ikke blevet oplyst, hvornår USA’s midlertidige havn i Gaza kommer til at stå færdig. Men det ventes at tage flere uger.

Lørdag blev skibet ”Open Arms”, der tilhører en spansk hjælpeorganisation, som det første gjort klar til afgang fra Cypern til Gaza. Det er ligeledes lastet med nødhjælp.

Hvornår det sejler afsted fra Cypern står dog endnu ikke klart.