Blue Water gav forkerte oplysninger om omstridt togfragt gennem Rusland

Det vakte opsigt, da Blue Water Shipping i sidste uge kunne fortælle, at logistikselskabet igen sender fragt igennem Rusland efter at have taget en etisk beslutning om at lade være i kølvandet på invasionen af Ukraine.

Selskabet har ikke genoptaget transporten på de russiske statsbaner.

Af kommentaren fremgik det ellers, at Blue Water havde ændret kurs og nu hjalp sine kunder med ”at gennemføre transporterne i henhold til gældende sanktioner og restriktioner”.

Det blev efterfølgende gengivet i flere danske medier og var medvirkende til, at EU-politikere blandede sig i debatten.

Men der var altså tale om urigtige oplysninger, og det beklager speditøren.

”Dybest set bunder misforståelsen i, at jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok. Det er mit ansvar alene. Hvorfor det endte sådan, skyldes nogle mellemregninger, som vi holder internt,” siger kommunikationschef Jan Hjortlund Hansen til ShippingWatch.

Han fortæller, at speditøren har undersøgt mulighederne for at genoptage fragten gennem Rusland, efter at angrebene på skibe i Det Røde Hav har ført til store forsinkelser på søfragt fra Kina til Europa.

Men selv om det ville få kundernes varer hurtigere frem, så blev konklusionen alligevel, at det etiske hensyn vejer tungest.

”Det er et dilemma, vi har været meget bevidste om, og som desværre også førte til intern forvirring. At vi så ovenikøbet fik fejlkommunikeret i offentligheden gør bare sagen ekstra ærgerlig. Men konklusionen er stadig, at ingen transporter blev godkendt, og at vores linje fra 2022 om ikke at benytte transit via Rusland står ved magt,” siger Jan Hjortlund Hansen.

Én container røg med i februar

For at få fuld klarhed over Blue Waters politik til den russiske togfragt, som flere politikere mener bør stoppes, har ShippingWatch sendt en række opfølgende spørgsmål, som selskabet har bedt om at besvare skriftligt.

Bare så det står helt klart, så har I ikke sendt varer gennem Rusland siden 2022?

”Vi har haft én uautoriseret transport af én enkelt container, der på grund af samme forvirring fejlagtigt blev sendt via transit i Rusland uden vores godkendelse. Containeren var booket og håndteret i Kina, og det drejer sig om industrigods afskibet fra Kina d. 8. februar.

”Den sag blev der slået ned på, da den blev fanget i vores compliance proces, med henvisning til, at vi ikke bruger Rusland som transitland. Men derudover har Blue Water Shipping ikke autoriseret transporter gennem Rusland for vores kunder siden 2022.”